Roemeense bondscoach Contra stapt op

Video Denen ondanks slotoffen­sief Ieren naar EK

18 november Ondanks een slotoffensief is Ierland er niet in geslaagd om het EK te bereiken. Na de gelijkmaker van Matt Doherty in de 85ste minuut volgde een ware run op het doel van Denemarken, maar de Denen hielden stand. Daardoor gaan Christian Eriksen en co naar het EK en moeten de Ieren hopen op de play-offs.