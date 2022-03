Roman Abramovitsj verkoopt Chelsea na 19 jaar: ‘Opbrengsten naar slachtoffers oorlog in Oekraïne’

Abramovitsj werd in juni 2003 eigenaar van de club uit Londen. Hij kocht de club toen voor 140 miljoen pond. Chelsea werd vervolgens in 2005 en 2006 direct kampioen van de Premier League onder José Mourinho en met Arjen Robben als speler. Daarna volgden nog landstitels in 2010, 2015 en 2017. Eerder was Chelsea alleen in 1955 de beste van Engeland. Daarnaast won de club in 2012 en 2021 de Champions League en in 2013 en 2019 de Europa League.

Abramovitsj had in 2008 een vermogen van 23,8 miljard dollar, waarmee hij toen de rijkste man van Rusland was. Zijn huidige vermogen wordt geschat op 10,7 miljard euro, waarmee hij de 142ste rijkste persoon ter wereld is volgens Forbes. Abramovitsj heeft drie scheidingen achter de rug (in 1990, 2007 en 2017), die hem een groot deel van zijn vermogen hebben gekost.

,,Ik wil graag ingaan op de speculatie in de media van de afgelopen dagen met betrekking tot mijn eigendom van Chelsea FC. Zoals ik al eerder heb gezegd, heb ik altijd beslissingen genomen met het belang van de club voor ogen. In de huidige situatie heb ik daarom de beslissing genomen om de club te verkopen, omdat ik denk dat dit in het belang is van de club, de fans, de medewerkers, evenals de sponsors en partners van de club", schrijft Abramovitsj.

,,De verkoop van de club zal niet versneld worden uitgevoerd, maar zal het juiste proces volgen. Ik zal niet vragen om terugbetaling van leningen. Dit ging voor mij nooit over zaken of geld, maar over pure passie voor het spel en de club."

De afgelopen week was nog erg onduidelijk hoe Abramovitsj aankeek tegen de oorlog die Vladimir Poetin is begonnen in Oekraïne, maar met zijn huidige statement wordt wel duidelijk dat de Russische oligarch daar fel op tegen is. ,,Ik heb mijn team de opdracht gegeven om een ​​liefdadigheidstichting op te richten waar alle netto-opbrengsten van de verkoop aan zal worden geschonken. De stichting komt ten goede aan alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dit omvat het verstrekken van essentiële fondsen voor de dringende en onmiddellijke behoeften van slachtoffers, evenals het ondersteunen van het herstelwerk op de lange termijn", schrijft Abramovitsj, wiens opa en oma van moederskant (achternaam Mikhailenko) in Oekraïne werden geboren. ,,Weet dat dit een ongelooflijk moeilijke beslissing is geweest en het doet me pijn om op deze manier afscheid te moeten nemen van de club. Ik ben van mening dat dit in het belang van de club is.”

Volledig scherm © EPA

,,Ik hoop dat ik Stamford Bridge nog een laatste keer kan bezoeken om persoonlijk afscheid te nemen van jullie allemaal. Het is een voorrecht van je leven geweest om deel uit te maken van Chelsea FC en ik ben trots op al onze gezamenlijke prestaties. Chelsea en haar supporters zullen altijd in mijn hart blijven.”

Afgelopen zaterdag besloot Abramovitsj al een stapje terug te doen nu het Britse parlement met sancties dreigt tegen vermogende Russen vanwege de oorlog in Oekraïne. Mogelijk hoopt hij hiermee te voorkomen dat Chelsea in de problemen komt. Abramovitsj zou nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin, die zijn militairen vorige week de opdracht gaf om Oekraïne binnen te vallen. De kapitaalkrachtige Rus droeg het financiële beheer over aan de foundation van Chelsea, maar bleef toen nog wel de eigenaar. Nu heeft hij dus besloten om de club te verkopen.

Chelsea speelt vanavond in de achtste finales van de FA Cup de uitwedstrijd bij Luton Town. Zaterdag wacht de uitwedstrijd bij Burnley, een week later volgt de thuiswedstrijd tegen Newcastle United. Chelsea staat nu derde in de Premier League, zestien punten achter koploper Manchester City. In de achtste finales van de Champions League werd Lille onlangs met 2-0 verslagen op Stamford Bridge, op 16 maart is de return in Frankrijk.

Volledig scherm © REUTERS