Ron Jans: Ik wil terug naar het land waar ik mezelf kan zijn

Door Sander de Vries



Authenticiteit, enthousiasme en eerlijkheid; het is een groot goed voor Ron Jans. En juist daarom zag de 61-jarige trainer geen andere uitweg dan zijn contract bij FC Cincinnati in te leveren. Paradoxaal genoeg leverden juist die drie karaktereigenschappen hem onlangs onnoemlijke grote problemen op bij de Amerikaanse club.



Want ja, natuurlijk drong de wat als-vraag zich deze dagen op bij Ron Jans. Wat als hij toevallig niet in de kleedkamer bij zijn spelers had gezeten, twee weken geleden na een oefenpotje met Cincinnati, waar dampende hiphop-beats uit de speakers dreunden? Wat als hij niet die twee woorden van dat nummer had meegezongen, waaronder het vooral in Amerika zo beladen n-woord (nigger), althans als dat door blanken wordt uitgesproken? Wat als hij iedereen in de kleedkamer kon overtuigen van het feit dat hij meezong uit enthousiasme, en dat het werkelijk niets met racisme te maken had?