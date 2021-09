Ronald Koeman geeft zich bloot in persoonlijke docu: ‘Je krijgt ook klappen en dat mogen kijkers zien’

Trotse Luuk de Jong houdt balletje hoog in Barcelona: ‘Dit is het hoogtepunt van mijn carrière’

9 september Zijn eerste minuten in het shirt van Barcelona heeft hij reeds gemaakt, maar voor zijn officiële presentatie moest Luuk de Jong nog even wachten. De spits liet zich vanmiddag in zijn shirt met nummer 17 voor het eerst zien in Camp Nou. De Nederlander kan niet wachten om voor ,,de grootste club ter wereld” te spelen en hoopt dat hij minstens zo'n goede connectie met Memphis Depay zal hebben als in hun PSV-tijd.