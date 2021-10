Ronald Koeman weet hoe laat het is: ‘We moeten winnen van Dinamo Kiev’

FC Barcelona staat woensdagavond in de derde speelronde van de groepsfase van de Champions League tegenover Dinamo Kiev. ,,We moeten winnen", beseft trainer Ronald Koeman.

Barcelona verloor de eerste twee wedstrijden in het miljoenenbal, heeft een doelsaldo van nul voor en zes tegen en loopt dus achter de feiten aan in Groep E. ,,Dit is een beslissende wedstrijd", zei Koeman dan ook op de persconferentie in aanloop naar het duel met de Oekraïners. ,,We moeten winnen om kans te houden om door te gaan in de Champions League. Verder dan de wedstrijd van morgen wil ik niet kijken, ik ga het niet hebben over de kwartfinale, de halve finale of de finale. Er zijn ploegen die beter zijn dan wij, met een selectie met 23 internationals. Maar we moeten in staat zijn de volgende ronde te halen.”

Vorig seizoen stond Barcelona ook al tegenover Dinamo Kiev. Toen pakten de Catalanen zowel thuis (2-1) als uit (0-4) drie punten. ,,Maar dit Dinamo is een beter team dan dat van vorig jaar”, aldus Koeman. ,,We weten wat we kunnen verwachten. Wij missen Eric Garcia (vanwege een schorsing, red.), maar met het team dat we hebben zijn we in staat om te winnen.”

Koeman werd ook gevraagd naar zijn eigen situatie: ,,Het is nooit rustig als je trainer van Barcelona bent, want alles hangt af van de resultaten. Bovendien zitten we in een land waar alles overdreven wordt.”

Memphis Depay, Frenkie de Jong en Luuk de Jong maken deel uit van de selectie van Barça. Ronald Araujo, Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite en Pedri ontbreken door blessures

Benfica - Bayern München

FC Barcelona - Dinamo Kiev staat woensdag voor 18.45 uur op de planning. Het andere duel in de groep, tussen Benfica en Bayern München, begint om 21.00 uur. Dit is de stand van zaken in Groep E.

Volledig scherm Barcelona-coach Ronald Koeman. © AFP