Ronaldo gelooft scheidsrechter niet na bal op de lijn: 'Laat me je horloge zien’

Pieters en Veltman spelen gelijk, Southamp­ton opnieuw pijnlijk onderuit

18:02 Het duel tussen de clubs van Erik Pieters (Burnley) en Joël Veltman (Brighton) is geëindigd in 1-1 . In een wedstrijd met veel kansen over en weer kwam Brighton in de eerste helft op voorsprong, maar maakte de thuisploeg in de tweede helft gelijk. Het eindigde uiteindelijk in 1-1.