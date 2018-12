Ronaldo: Misschien mis ik Messi wel een beetje

,,Ik zou graag zien dat hij op een dag naar Italië komt. Doe wat ik gedaan heb, ga de uitdaging aan”, liet Ronaldo optekenen. ,,Maar als hij gelukkig is in Barcelona, dan respecteer ik dat ook. Hij is een fantastische voetballer en een aardige vent. Ik ben in elk geval blij met mijn nieuwe leven hier in Italië.”



Ronaldo en Messi vochten de afgelopen negen jaar diverse gevechten uit in Spanje: spannende clashes tussen Real en FC Barcelona, een gevecht om de topscorerstitel en een titelgevecht in de Primera División.



Ook deelde Ronaldo nog een klein sneertje uit aan Real Madrid, waarmee hij vorig seizoen de Champions League won. ,,Dit is de beste spelersgroep waarmee ik ooit gespeeld heb”, zei Ronaldo over z’n nieuwe club. ,,We zijn echt een team hier, terwijl bij andere clubs bepaalde spelers zich misschien groter voelen dan anderen. Bij Juventus zitten we allemaal op één lijn, zijn alle spelers bescheiden en willen ze allemaal winnen.”