Ronaldo op honderd Champions League-goals voor Real Madrid

Liverpool laat niets heel van FC Porto in heenduel

14 februari Liverpool kan zich stiekem al gaan opmaken voor een plekje in de kwartfinales van de Champions League. De ploeg van de Duitse trainer Jürgen Klopp won vanavond in het Estádio do Dragão met 0-5 bij FC Porto. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelden de hele wedstrijd, Sadio Mané was goed voor een hattrick bij The Reds.