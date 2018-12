Ronaldo schiet Juve vanaf 11 meter langs Torino

Cristiano Ronaldo benutte in de 70ste minuut een strafschop. Salvador Ichazo stopte zijn inzet bijna, maar de Uruguayaanse doelman (die na twintig minuten in het veld was gekomen) zag de bal via zijn handen toch in het doel gaan. Voor Ronaldo was het zijn elfde doelpunt dit seizoen in de competitie.