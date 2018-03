Ronaldo slaat Las Palmas-uit even over

Volgens Spaanse media heeft hij dat afgesproken met coach Zinédine Zidane. De international van Portugal krijgt rust om zich optimaal te kunnen voorbereiden op de ontmoeting met Juventus in de Champions League, die dinsdag plaatsvindt.

Na een wat moeizame start is Ronaldo inmiddels ouderwets op dreef.



In het laatste duel van Real Madrid met Girona schoot hij er zelfs vier in. Vervolgens scoorde hij twee keer voor Portugal tegen Egypte (2-1), om daarna met zijn land met 3-0 te verliezen van Nederland. Juventus - Real Madrid is een replay van de finale van de Champions League van vorig seizoen. Real won destijds.