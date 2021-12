Ronaldo steekt 60 miljoen in oude liefde: ‘Momenteel hebben we niets te vieren, maar we zijn heel ambitieus’

Podcast | ‘Als het erop aankomt, staat PSV er niet’

De laatste wedstrijden in de groepsfase van de Europa League en Conference League worden besproken en een vooruitblik op het weekend in de eredivisie. Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels praten over degradatieduels, naïeve teams, de weg naar Europees succes en het gemis van je trainer in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

10 december