Ronaldo steekt United opnieuw helpende hand toe

Manchester United begon met Cristiano Ronaldo en Edinson Cavani in de voorhoede en Donny van de Beek op de bank. In de eerste twintig minuten van de wedstrijd kon geen van de ploegen indruk maken en was er amper doelgevaar. Net binnen het half uur dacht de thuisclub heel even de score te openen, maar de treffer van Cristian Romero werd terecht afgekeurd voor buitenspel.