Ronaldo terug in Portugese selectie voor drieluik

Voormalig Utrecht-spits Haller gaat in op uitnodi­ging Ivoorkust

15:19 Sébastien Haller wordt international van Ivoorkust. De voormalig spits van FC Utrecht, die in het verleden regelmatig uitkwam voor Jong Frankrijk, gaat in op een uitnodiging van De Olifanten en is voor het eerst opgenomen in de selectie.