Rosario en Kluivert laten met Nice geen spaan heel van Botman en Lille

Advocaat begonnen aan klus bij Irak: ‘Kan nu goed beoordelen welke spelers goed genoeg zijn’

9 augustus Dick Advocaat is vandaag officieel begonnen aan zijn klus als bondscoach van Irak. De 73-jarige oefenmeester moet het Aziatische land naar het WK 2022 leiden. De ervaren trainer is blij dat hij is begonnen.