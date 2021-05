Rubio Rubin (ex-FC Utrecht) schittert met omhaal in MLS

Rubin tekende op 1 maart 2014, op zijn achttiende verjaardag, een vierjarig contract bij FC Utrecht. De snelle aanvaller uit Beaverton (Oregon) kon de hoge verwachtingen echter nooit helemaal waarmaken. Na vier goals en acht assists in 43 wedstrijden voor Utrecht vertrok Rubin in 2017 naar het Deense Silkeborg IF. Daarna speelde hij nog voor Stabæk Fotball (in Noorwegen), Club Tijuana, Dorados de Sinaloa (in Mexico) en San Diego Loyal SC (tweede niveau in de Verenigde Staten). Begin dit jaar tekende hij een contract bij MLS-club Real Salt Lake. Daar is Rubin met drie goals en twee assists in twee wedstrijden uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen.



Rubin begon het seizoen op 25 april met twee assists voor Real Salt Lake, dat het nieuwe seizoen in de MLS aftrapte met een 1-2 zege bij Minnesota United. Vorige week won Real Salt Lake met 3-1 van Sporting Kansas City, mede dankzij twee treffers van Rubin. Afgelopen nacht scoorde Rubin opnieuw, nu met een prachtige omhaal kort voor rust. San Jose Earthquakes won echter wel met 1-2, want de 38-jarige spits Chris Wondolowski scoorde in de slotfase nog twee keer voor de bezoekers.