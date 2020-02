Ruisradar en gezichtsherkenning in Italië tegen racisme

Video De wonderlij­ke weg van de jarige Ronaldo: van toptalent tot topschut­ter

17:35 Cristiano Ronaldo viert vandaag zijn 35ste verjaardag. De Portugese steraanvaller leek aan het aftakelen, maar is met veertien treffers in de laatste negen competitieduels weer in bloedvorm. Dit is de unieke weg die Ronaldo sinds zijn debuut aflegde.