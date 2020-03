Rummenigge: Afgelasten EK is noodzakelijk

Rummenigge: ,,We weten niet hoe de situatie rond het nieuwe coronavirus over enkele maanden is. Maar het evenement is verdeeld over twaalf landen en dat betekent dat veel mensen veel gaan reizen. Dat is mogelijk in die periode nog steeds niet verstandig.”

Over de sportieve redenen. ,,Vrijwel overal liggen de competities stil. Zonder EK hebben we meer ruimte om de wedstrijden alsnog in te plannen, zowel nationaal als internationaal. Dat is natuurlijk ook iets om rekening mee te houden.”

Er zijn echter meer problemen te verwachten. Rummenigge: ,,Door het stopzetten van de Bundesliga zullen waarschijnlijk betalingen van tv-gelden worden uitgesteld. Bovendien blijven inkomsten van kaartverkoop uit, of zijn die er helemaal niet geweest vanwege de wedstrijden zonder publiek. De financiële impact daarvan is enorm en als we niets doen komen veel clubs op korte termijn in grote problemen. Daarom moeten we samen naar oplossingen zoeken.”