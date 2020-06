Rummenigge staat achter protesten: ‘Samen in de aanval tegen racisme’

Bayern München heeft zich achter de wereldwijde protesten tegen racisme naar aanleiding van de gewelddadige dood van George Floyd geschaard. ,,De beelden die we vanuit Amerika hebben gezien zijn verschrikkelijk‘’, zegt bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. ,,Laten we samen de aanval openen op racisme. Het is onacceptabel.”