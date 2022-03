Rusland komt met onverwachts voorstel en wil EK voetbal in 2028 of 2032 organiseren

Rusland wil het EK voetbal van 2028 of 2032 organiseren. Die mededeling komt nogal onverwachts omdat de Russen vanwege de oorlog in Oekraïne niet aan internationale toernooien of wedstrijden mogen deelnemen. Zo is Rusland uitgesloten voor deelname aan de play-offs voor het WK van eind dit jaar in Qatar.