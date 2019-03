Rusland lonkt naar Zuid-Amerikaanse Super Cup

,,In Rusland worden jaarlijks honderden internationale sportevenementen gehouden. We willen onze accommodaties graag ter beschikking blijven stellen voor interessante toernooien”, liet Kolobkov weten.



Door het WK voetbal in 2018 in Rusland beschikken de Russen over een keur aan nieuwe stadions. Vele voetballiefhebbers uit Zuid- en Midden-Amerika waren bij het eindtoernooi om de wereldtitel aanwezig.



De strijd om de Zuid-Amerikaanse Supercup gaat normaal gesproken over twee duels, uit en thuis voor beide finalisten. De Braziliaanse club Gremio is titelhouder.