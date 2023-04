Sadio Mané en Leroy Sané na slaande ruzie weer samen op het veld bij Bayern München

Na de 3-0 nederlaag bij Manchester City in de kwartfinale van de Champions League kregen de beide aanvallers van Bayern slaande ruzie . Mané ging verhaal halen omdat hij in de slotfase van het duel diep ging maar niet goed werd aangespeeld door Sané. De discussie daarover escaleerde na afloop in de kleedkamer. Mané zou Sané daarbij in het gezicht hebben geslagen, zo meldden Duitse media.

Alle ogen waren daarom vandaag gericht op het trainingsveld in München waar de twee kemphanen voor het eerst weer samen kwamen. Bild hield nauwgezet bij wie wanneer naar buiten kwam. De training zou om 11 uur beginnen, maar de Duitse krant zag de eerste spelers pas 13 minuten later op het veld kwamen. Om 11.17 uur kwam Sané het veld op tussen Joshua Kimmich en Ryan Gravenberch. Als laatste meldde Mané zich achter Eric-Maxim Choupo-Moting.

Wat de gevolgen voor de twee kemphanen - en met name Mané - zal zijn, is nog niet duidelijk. Volgens Bild was er op het veld in elk geval niets meer van de ruzie te merken. Mané en Sané zaten tijdens de eerste warming-up zelfs in dezelfde groep.