Sadio Mané na hattrick topscorer aller tijden van Oranje-tegenstander Senegal

samenvatting Hongarije verslaat Engeland voor het eerst sinds 1962

Hongarije is de Nations League goed begonnen. De ploeg van coach Marco Rossi versloeg Engeland in Boedapest met 1-0. Dat is de eerste zege van de Hongaren op de Engelsen sinds 1962. Het team van bondscoach Gareth Southgate had al sinds november 2020 niet meer verloren.

1:09