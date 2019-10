Saint-Étienne stuurt trainer Printant de laan uit

Mist ook Granada Real Madrid verklaart keeperswis­sel: ‘Courtois had buikgriep’

15:04 Real Madrid-doelman Thibaut Courtois werd in de rust van de wedstrijd met Club Brugge in de Champions League gewisseld omdat hij last had van buikgriep. Dat meldt de club in reactie op berichten in de Spaanse media. Die schreven dat de Belgische doelman angstaanvallen had gehad. Real noemt die berichten niet waar.