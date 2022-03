Salah of Mané, Onana of Mahrez; Afrika maakt zich op voor zinderende slotweek WK-kwalificatie

Volgende week dinsdag weten we welke vijf Afrikaanse landen eind dit jaar in Qatar te bewonderen zijn op het WK. Vandaag zijn de heenwedstrijden in de tweeluiken.

16.00 uur: DR Congo - Marokko (tussenstand 1-0)

Marokko bijt het spits af vandaag tegen DR Congo. De Marokkanen werden in de kwartfinale van de Afrika Cup teleurstellend uitgeschakeld door Egypte, dat na verlenging te sterk bleek. Tegenstander Congo had zich niet voor het Afrikaanse landentoernooi gekwalificeerd.

Toch zijn de Congolezen nog maar 180 minuten verwijderd van een sensationele plaatsing voor het WK in Qatar. De nummer 66 van de FIFA wereldranglijst mag gezien de geschiedenis hoop houden op een stunt: Marokko won slechts twee van de elf vorige ontmoetingen tussen de twee landen. Zestien jaar geleden dwong Marokko Congo voor het laatst op de knieën.

Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui ontbreken nog altijd bij Marokko. Ze zijn niet opgeroepen door de bondscoach. Ziyech heeft onlangs te kennen gegeven sowieso niet meer te willen spelen voor zijn land.

18.00 uur: Kameroen - Algerije

Kameroen - Algerije is de wedstrijd van de teleurgestelde Afrika Cup-deelnemers. Gastland Kameroen verloor in de halve finale van Egypte na strafschoppen. Algerije, dat als titelhouder als grote favoriet voor de titel werd gezien, overleefde de poulefase niet eens.

Bij Kameroen zijn spits Vincent Aboubakar en André Onana de blikvangers. Aboubakar was de topscorer van de afgelopen editie van de Afrika Cup. De spits van het Saoedische Al Nassr wist liefst acht keer het net te vinden. Dat lag misschien ook aan het feit dat hij Onana niet hoefde te passeren. De Kameroense sluitpost was afgelopen weekend nog betrokken bij een auto-ongeluk in zijn thuisland, maar staat naar alle waarschijnlijkheid wel onder de lat vanavond.

Riyad Mahrez is de absolute sterspeler van Algerije. De 31-jarige aanvaller van Manchester City hoopt zijn land voor de vijfde keer in de geschiedenis naar een WK te loodsen. De laatste keer dat Algerije de eindronde bereikte was in 2014. Toen overleefde Algerije de poulefase, waarna de latere wereldkampioen in de achtste finales in de verlenging pas met 2-1 won.

Volledig scherm Riyad Mahrez. © AFP

18.00 uur: Mali - Tunesië

Op voorhand is Mali de favoriet bij de bookmakers. Plaatsing voor het WK zou een unicum zijn voor de Malinezen; nooit eerder plaatste het land zich voor een eindronde. Tunesië deed dat al vijf keer. Ook op het laatste WK waren de Tunesiërs van de partij.

Het is nog maar de vraag of Tunesië het kunststukje van vier jaar geleden kan herhalen. De nummer 36 van de FIFA-ranglijst staat weliswaar twaalf plaatsen hoger dan de tegenstander van vandaag en dinsdag, maar de resultaten liegen er niet om: van de laatste tien wedstrijden verloor Mali er slechts één (na verlenging werd in de was Equatoriaal Guinea te sterk in de achtste finales van de Afrika Cup), terwijl Tunesië, dat in hetzelfde stadium niet van Burkina Faso wist te winnen, de helft van de laatste tien duels aan het kortste eind trok.

Volledig scherm Yves Bissouma is de duurste speler op het veld bij Mali - Tunesië © AP

20.30 uur: Egypte - Senegal

Dé kraker van de Afrikaanse kwalificatiecyclus wordt gespeeld tussen Egypte en Senegal. Het onderonsje is een herhaling van de finale van de afgelopen Afrika Cup. Dat betekent dat teamgenoten bij Liverpool Mo Salah en Sadio Mané opnieuw met zijn tweeën om één been mogen vechten. Kan Salah revanche nemen voor de verloren Afrika Cup-finale of pakt Mané de Egyptenaar ook zijn WK-droom af?

Senegal is het hoogst geklasseerde land op de FIFA-wereldranglijst (18de) en ook de favoriet. Onderschat Egypte (FIFA-34) echter niet, want de Egyptenaren zullen met veel revanchegevoelens en motivatie voor de dag komen.

Volledig scherm Mohamed Salah op de training bij Egypte. © REUTERS

20.30 uur: Ghana - Nigeria

Ghana en Nigeria strijden om het vijfde en laatste WK-ticket van Afrika. Ghana was er vanaf 2006 drie keer op rij bij op een WK, maar heeft daarvoor of daarna nooit meer acte de présence gegeven op het eindtoernooi. Nigeria is er, met uitzondering van 2006, de afgelopen zeven keer bij geweest. Drie keer overleefde Nigeria de groepsfase, maar even zo vaak was het in de achtste finale direct afgelopen.

Ghana haalde in 2010 de kwartfinales, waarin Uruguay na penalties te sterk was. De Ghanezen, met Ajacied Mohammed Kudus in de gelederen, hopen in Qatar opnieuw te kunnen stunten. Voor het zover is, moet dan wel het Nigeria van onder anderen oud-VVV’er Ahmed Musa en Sparta-doelman Maduka Okoye over twee wedstrijden verslagen worden.

Volledig scherm Mohammed Kudus (l) speelt vandaag en dinsdag om een WK-ticket tegen Nigeria. © ANP