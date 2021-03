‘Salah staat open voor Olympische Spelen’

Vanavond topper Lille zet met nederlaag deur open voor PSG en Lyon, Botman gewisseld met spierklach­ten

21 maart Sven Botman heeft met Lille verrassend drie punten laten liggen in de strijd om de Franse landstitel. De koploper in de Ligue 1 verloor op eigen veld met 2-1 van Nîmes Olympique, dat op de ranglijst de voorlaatste plaats overdeed aan FC Nantes. De topper zondagavond tussen Olympique Lyon en Paris Saint-Germain levert een nieuwe leider op, mits het duel niet in een gelijkspel eindigt.