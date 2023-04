Salah zet Manchester City in eigen huis op achterstand

Met samenvatting Spanje baalt van ‘provoce­ren­de’ Schotten en ‘te lang gras’ na nederlaag, Turkije verliest van Kroatië

Schotland heeft ook zijn tweede wedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. Op sensationele wijze werd Spanje met 2-0 opzijgezet. Scott McTominay was de gevierde man met twee doelpunten. Turkije verloor met 0-2 in eigen huis van Kroatië, dat in juni Nederland treft in de halve finale van de Nations League. Mateo Kovacic scoorde twee keer voor rust.