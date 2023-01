Sam Lammers en Bram Nuytinck met Sampdoria onderuit tegen koploper Napoli

De Nigeriaanse spits Victor Osimhen maakte in de negentiende minuut al de openingsgoal in het Stadio Luigi Ferraris in Genua, waar voor de wedstrijd een eerbetoon was voor Sampdoria-legendes Sinisa Mihajlovic en Gianluca Vialli. Ook bij Chelsea en Juventus werd stilgestaan bij het overlijden van Vialli, afgelopen donderdag op slechts 58-jarige leeftijd. Osimhen is met 10 goals de topscorer in de Serie A, twee goals boven Lautaro Martínez (Inter), Marko Arnautovic (Bologna) en M’Bala Nzola (Spezia).

Sampdoria kwam na 38 minuten met tien man te staan na een rode kaart voor middenvelder Tomás Rincón. Het duurde nog tot de 82ste minuut voor de 0-2 viel in de stromende regen in Genua. Eljif Elmas schoot de strafschop overtuigend binnen na hands van Ronaldo Vieira. Bij Sampdoria stonden de vorige week gearriveerde huurlingen Bram Nuytinck en Sam Lammers (83 minuten gespeeld) opnieuw in de basis.

Dat was woensdag ook al het geval, toen Sampdoria het seizoen hervatte met een 1-2 zege bij Sassuolo. Die drie punten kon trainer Dejan Stankovic goed gebruiken. Sampdoria verzamelde in zeventien wedstrijden pas negen punten en staat daarmee zes punten onder de degradatiestreep in de Serie A. Cremonese en Hellas Verona, die maandagavond nog tegenover elkaar staan, doen het met 7 en 6 punten voorlopig nog minder dan Sampdoria.

Napoli staat na zeventien speelrondes zeven punten boven nummer twee Juventus, dat gisteravond door een late goal van Danilo met 1-0 won van Udinese. Vrijdagavond staan Napoli en Juventus tegenover elkaar in Stadio Diego Armando Maradona in Napels. AC Milan kan vanavond de tweede plaats nog overnemen van Juventus, maar moet dan in San Siro wel winnen van AS Roma.

Volledig scherm Victor Osimhen gaat Bram Nuytinck voorbij. © REUTERS

Volledig scherm © AFP

