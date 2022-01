Sampdoria overweegt stappen tegen vertrokken Ihattaren: ‘Het zijn gefantaseerde beschuldigingen’

Het bestuur van de Italiaanse voetbalclub Sampdoria is boos over enkele uitspraken van voetballer Mohamed Ihattaren. Het voormalige PSV-talent liet zich vandaag in een interview in De Telegraaf kritisch uit over zijn korte periode bij de club uit Genua. Sampdoria overweegt nu juridische stappen te ondernemen tegen de 19-jarige middenvelder.

,,Ik kreeg geen salaris, niets werd geregeld, geen bankrekening of verzekering. Toen heb ik voor mezelf gekozen, mezelf in bescherming genomen en ben vertrokken. Het vertrouwen was weg”, zegt Ihattaren onder meer in het vraaggesprek met de De Telegraaf. Volgens de Italiaanse clubleiding is daar niets van waar.

,,De club heeft altijd aan al zijn verplichtingen voldaan, maar de speler besloot zelf Genua te verlaten zonder enige toestemming”, betoogt Sampdoria. ,,Er is nooit een meningsverschil geweest met de technische staf en het eerste team. Sampdoria wijst elke aanklacht dan ook van de hand. Het zijn gefantaseerde beschuldigingen die nergens op gebaseerd zijn. Sampdoria behoudt zich daarom het recht voor actie te ondernemen, om het imago van de club te beschermen en de schade te verhalen die is ontstaan doordat de speler in kwestie als gevolg van zijn eigen beslissingen voor ons niet beschikbaar was.”

Ihattaren werkt momenteel onder leiding van oud-international Gerald Vanenburg in Amsterdam aan zijn conditie. Hij hoopt in zijn geboorteplaats bij FC Utrecht op een herkansing in de Eredivisie. Ihattaren staat nog onder contract bij Juventus, dat hem vorig jaar zomer uitleende aan Sampdoria. Na een paar maanden zonder enig perspectief vertrok hij uit Genua en was hij enige tijd volledig uit beeld.