Sarina Wiegman draagt UEFA-prijs op aan Spaanse voetbalsters: ‘Het doet me pijn, als moeder van twee dochters’

Met videoSarina Wiegman is uitgeroepen tot UEFA Women's Coach of the Year. De bondscoach van Engeland droeg deze prijs op aan de Spaanse voetbalsters, die op 20 augustus nog de WK-finale in Sydney wonnen tegen het team van Wiegman.

Wiegman bewonderde de moed van de Spaanse voetbalsters, zo zei ze in haar speech nadat ze de prijs in ontvangst had genomen. De Spaanse vrouwenploeg is al anderhalve week wereldwijd in het nieuws. Eerst vooral vanwege de eerste wereldtitel, maar al snel daarna laaide een enorme mediastorm op vanwege de kus die bondsvoorzitter Luis Rubiales bij de uitreiking van de medailles op het podium gaf aan speelster Jennifer Hermoso. Inmiddels hebben alle speelsters besloten dat ze niet meer voor de nationale ploeg willen uitkomen zolang Rubiales nog voorzitter van de Spaanse bond is. De technische en medische staf verklaarde zich solidair aan de speelsters.

,,We weten allemaal van de zaak bij de Spaanse voetbalsters en het doet me echt pijn, als een coach, een moeder van twee dochters, een vrouw en een mens. Het geeft aan dat we nog een lange weg te gaan hebben in het vrouwenvoetbal en de maatschappij. Ik draag deze prijs op aan het Spaanse elftal”, sprak Wiegman op het podium tijdens een ceremonie in Monaco, waar ook de loting voor de poulefase van de Champions League werd verricht. ,,Het team heeft geweldig voetbal gespeeld, waar iedereen van heeft genoten. Dit team verdient het om geëerd te worden en ik wil ze graag trakteren op een applaus.”

Lees ook

Video opgedoken van Jennifer Hermoso die met ploeggenoten lacht om controversiële kus van voorzitter

Moeder van Spaanse voorzitter Luis Rubiales opgenomen in het ziekenhuis na hongerstaking

In een verklaring stelde de Spaanse bond het gedrag van Rubiales na de WK-finale onacceptabel te vinden. Ook vinden de voorzitters van de regionale voetbalbonden dat hij het imago van het Spaanse voetbal ernstig heeft geschaad. De RFEF neemt zich ook voor om een “diepgaande organisatorische herstructurering” door te voeren op strategische posities binnen de voetbalbond. Die herstructurering moet zorgen voor een nieuwe fase in de top van het Spaanse voetbal.

De 46-jarige Rubiales bood voor het incident zijn excuses aan, maar weigerde af te treden. Vorige week startte de FIFA een tuchtprocedure en twee dagen later werd hij voor 90 dagen geschorst door het disciplinaire comité van de wereldvoetbalbond. Rubiales mag door de voorlopige schorsing tot nader order geen voetbalgerelateerde activiteiten meer uitoefenen op nationaal en internationaal niveau. De afgelopen dagen deden politici en prominenten uit de voetbalwereld hun zegje over het voorval.

Wiegman won prijs vorig jaar ook al

De 53-jarige coach uit Den Haag won de UEFA Women's Coach of the Year vorig jaar ook al. Wiegman begon in september 2021 aan haar klus als bondscoach van de Engelse vrouwenploeg, nadat ze daarvoor de Oranje Leeuwinnen naar EK-goud had geleid in eigen land in 2017. Dat kunstje herhaalde ze vorig jaar als bondscoach van Engeland. Vorige week zondag verloor Wiegman haar tweede WK-finale als bondscoach. Waar het vier jaar geleden met Nederland misging tegen de Verenigde Staten, verloor Engeland nu in de finale van Spanje.

Wiegman is nu 39 wedstrijden bondscoach van Engeland. Daarvan won ze er dertig en speelde ze er zeven gelijk. De verloren WK-finale van elf dagen geleden was pas haar tweede nederlaag met de Lionesses. De eerste was op 22 februari, toen Engeland in een vriendschappelijke interland in Londen met 0-2 verloor van Australië. Het doelsaldo van 151 goals voor en 16 goals tegen na 39 interlands is ook indrukwekkend te noemen. Engeland moest het op het WK doen zonder de belangrijke speelsters Leah Williamson, Beth Mead en Fran Kirby, maar kwam in een aangepast systeem (5-3-2) toch weer tot de finale. In een spannend duel bleek Spanje uiteindelijk net iets te sterk dankzij een doelpunt van linksback Olga Carmona na een halfuur spelen.

Volledig scherm Sarina Wiegman met haar prijs in het Grimaldi Forum in Monaco. © AP

Ook prijzen voor Guardiola, Haaland en Bonmati

Bij de mannen ging de prijs van coach van het jaar naar Pep Guardiola, de trainer van Manchester City. Hij won met de Engelse topclub dit jaar de Champions League. Erling Haaland werd verkozen tot beste speler van het afgelopen seizoen.

De beste speelster van het afgelopen seizoen is Aitana Bonmatí. De 25-jarige middenvelder won in mei eerst de UEFA Women's Champions League met FC Barcelona, dat in de finale in Eindhoven met 3-2 versloeg. Vervolgens werd ze wereldkampioen met Spanje en na de finale uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland.

Bekijk hier al onze video's over de Oranje Leeuwinnen