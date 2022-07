Sarina Wiegman wil niet op de zaken vooruitlopen: ‘Het gaat om het nu, om Zweden’

Of Engeland klaar is om historie te schrijven. Of het voelt alsof dit het momentum is voor Engeland om de eerste grote prijs in de historie van het vrouwenvoetbalteam te pakken. Of het een voordeel is dat Sarina Wiegman in 2017 en 2019 al eens van Zweden had gewonnen. Vraag na vraag onderging Wiegman vanavond in een stampvol zaaltje in Sheffield met een glimlach, om dan haar stokpaardje maar weer van stal te halen: ,,Het gaat om het nu, om morgen.”

Britse, Zweedse, Franse, Duitse en een plukje Nederlandse pers waren uitgerukt naar Bramall Lane, in het spoor van de enige troef die Nederland nog over heeft op dit EK: bondscoach Wiegman. Morgen wacht Zweden om 21.00 uur, als laatste horde op weg naar de EK-finale komende zondag op Wembley.

Op de vraag hoe belangrijk het was voor het team dat Engeland twee doelpunten maakte, nadat uitschakeling in de kwartfinale tegen Spanje dreigde, zei ze droogjes: ,,Heel belangrijk, anders hadden we hier niet gezeten.”

Quote Je moet leren van het verleden om beter te worden, maar het heeft geen zin om er telkens over te praten. Sarina Wiegman

Wiegman en Engeland hadden hun handen vol aan Spanje en pas na verlenging werd de halve finale veiliggesteld (2-1). De ex-bondscoach van de Oranjevrouwen prijst het gegeven dat haar ploeg kalm bleef ondanks de achterstand en vindt Zweden onvergelijkbaar met Spanje. ,,Het wordt een zware wedstrijd, want Zweden heeft de laatste jaren constant goed gepresteerd in het vrouwenvoetbal en het is de nummer twee van de FIFA-wereldranglijst. Het wordt totaal anders dan tegen Spanje, want Zweden heeft een heel andere speelstijl. Heel goed georganiseerd, ervaren, sterk en een paar doelgerichte speelsters.”

Duidelijk is dat Wiegman niet wil terugkijken, maar ook niet over Zweden heen wil kijken naar komende zondag. Ze wil in het nu zijn. ,,Ik denk dat dat nodig is. Je moet leren van het verleden om beter te worden, maar het heeft geen zin om er telkens over te praten. Het ís het nu, dus waarom de hele tijd terugkijken?”

Met een fitte selectie treedt Wiegman aan tegen Zweden. De winnaar van dat duel speelt zondag op Wembley tegen Frankrijk of Duitsland, de halvefinalisten die elkaar woensdag tegenkomen in Milton Keynes. Of Engeland klaar is om historie te schrijven? Weer die glimlach van Wiegman: ,,Engeland is klaar om een goede wedstrijd te spelen.”