Sarri na jaar ontslagen bij Juventus: kampioen, maar geen succes in Champions League

Sarri tekende vorig jaar een driejarig contract bij Juventus, maar na een jaar gaat mag technisch directeur Pavel Nedved dus alweer op zoek naar een nieuwe coach. Mauricio Pochettino (zonder club na ontslag bij Tottenham Hotspur), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Simone Inzaghi (Lazio) en Zinédine Zidane (Real Madrid) worden in de Italiaanse media genoemd als mogelijke opvolger van Sarri. De voormalig coach van onder meer Napoli en Chelsea zou overigens nog twee jaar doorbetaald krijgen (5,5 miljoen euro per jaar) zolang hij niet bij een andere club aan de slag gaat.



Sarri loodste Juventus naar de negende landstitel op rij in de Serie A, maar de kampioen van Italië maakte zelden echt indruk in het afgelopen seizoen. Er gingen zeven duels verloren, waardoor de voorsprong op nummer twee Internazionale uiteindelijk slechts een puntje was op de eindranglijst. Sarri werd als jonge verdediger afgetest door Torino en Fiorentina, waarna hij bankier werd bij de Banca Monte dei Paschi di Siena. Op zijn dertigste besloot hij echter te stoppen met werken en zich te richten op zijn grote passie: het coachen. Via clubs uit de lagere divisies werkte Sarri zich sinds 1990 langzaam en na de promotie met Empoli werd hij in 2015 aangesteld door zijn droomclub Napoli, waar hij (zonder prijzen) drie mooie jaren beleefde. Als coach van Chelsea (zijn eerste club buiten Italië) won hij vorig jaar de Europa League, waarna hij naar Juventus vertrok.