Sarri wil ander Chelsea dan onder Conte zien en vraagt om tijd

Sarri heeft aangegeven op het middenveld enige versterking te willen. Of er nog spelers vertrekken is onduidelijk. De Belgische internationals Eden Hazard en (doelman) Thibaut Courtois staan naar verluidt in de belangstelling van Real Madrid. Chelsea opent het seizoen op 5 augustus officieel met de wedstrijd tegen kampioen Manchester City om het Community Shield.



Sarri is de opvolger van landgenoot Conte. Die werd na twee seizoenen ontslagen, hoewel hij in die periode de landstitel en de FA Cup won. Chelsea slaagde er in het vorige seizoen niet in zich te plaatsten voor de Champions League.