Schalke 04 ontslaat David Wagner

Hulp van de VAR Ramos verzekert Real Madrid met panenka van drie punten bij Betis

10:28 Real Madrid heeft de uitwedstrijd bij Real Betis met 3-2 gewonnen. De landskampioen stond halverwege met 2-1 achter in Sevilla, maar trok de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe. De ‘Koninklijke’ kreeg daarbij wel wat hulp van de VAR, die de scheidsrechter eerst adviseerde om verdediger Emerson van Real Betis met rood van het veld te sturen en in de slotfase aangaf dat de Madrilenen een penalty hadden verdiend.