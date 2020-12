Schalke blijft dit bizarre jaar helemaal niets bespaard

De wedstrijd werd na tien minuten stilgelegd nadat Mark Uth keihard botste tijdens een luchtduel. De ex-spits van Heracles en SC Heerenveen bleef lang liggen en was zelfs even buiten bewustzijn. Via Twitter maakte Schalke bekend dat het beter ging met de aanvaller. ,,Goed nieuws: Uth is aanspreekbaar en zijn toestand is stabiel. Hij is onderweg naar het ziekenhuis met onze teamarts.’’ Kort na het voorval had de club gemeld ‘in shock’ te zijn.