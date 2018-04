Schalke wint strijd met rivaal Dortmund om plek twee

Daniel Caligiuri speelde een grote rol in de winst van de 'Königsblauen'. De middenvelder zorgde bij allebei de doelpunten voor de aanvoer. Net na rust was het de 28-jarige vleugelspeler Konopljanka die de score namens Schalke had geopend. In de 82e minuut besliste Naldo de wedstrijd met een fraai doelpunt.



De Braziliaanse verdediger was in de Kohlenpott-derby in Dortmund ook al van grote waarde door vlak voor het eindsignaal de 4-4 te maken, waarmee Schalke een 4-0 achterstand goedmaakte.



De derby in Gelsenkirchen was deze editie extra spannend omdat de tweede plaats achter landskampioen Bayern München op het spel stond. Met nog vier speelronden te gaan in de Bundesliga heeft Schalke een voorsprong van vier punten op zowel Bayer Leverkusen als Borussia Dortmund.