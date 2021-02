Schalke zakt na ‘spelersopstand’ opnieuw door het ijs, Lewandowski helpt Bayern ruim langs Köln

Het donderde deze week weer eens in Gelsenkirchen. Volgens diverse Duitse media zijn enkele bepalende spelers van ‘die Königsblauen’ deze week bij technisch directeur Jochen Schneider langs geweest om aan te dringen op het vertrek van trainer Christian Gross. Die zou de spelers uit zijn ploeg niet eens uit elkaar kunnen houden, laat staan die van de tegenstanders, en zijn voetballers aanspreken in de verkeerde taal. Ook zou de spelersgroep zijn ongenoegen hebben geuit over de tactische inzichten van de 66-jarige Zwitser. De club zelf meldde dat van een dergelijke opstand absoluut geen sprake was, maar mocht in Stuttgart verloren worden zou de positie van Gross hoe dan ook nog verder onder druk komen te staan. En dat is precies wat er gebeurde. Via Amine Harit kreeg de hekkensluiter al vroeg een gouden kans om de leiding te grijpen, om vervolgens defensief steek na steek te laten vallen. Na ruim een half uur voetballen stond er al 3-0 op het bord voor middenmoter Stuttgart, waarna Sead Kolasinac wel nog iets terug deed voor de onderbreking. Een comeback zat er uiteindelijk niet meer in. Integendeel, want Nabil Bentaleb miste vanaf elf meter dé kans op de aansluitingstreffer en vlak voor tijd maakte Stuttgart het allemaal nog een stuk erger voor de hekkensluiter: 5-1.

Lewandowski weer van grote waarde

Bayern München kan op zijn beurt rustig gaan afwachten wat belager RB Leipzig later op de dag doet tegen Borussia Mönchengladbach, want op een kwartiertje na had het geen kind aan FC Köln. Voor de koploper was er na doelpunten van Eric Maxim Choupo-Moting en Robert Lewandowski geen vuiltje aan de lucht, totdat de ploeg van bankzitter Kingsley Ehizibue vroeg in de tweede helft via Ellyes Skhiri weer de aansluiting vond. Köln mocht weer hopen, maar dat was van korte duur want een kwartier later was het gat weer twee. Op aangeven van de net ingevallen Thomas Müller was topschutter Lewandowski (nu 28 competitietreffers) verantwoordelijk voor de 3-1 en in de slotfase deed ook Serge Gnabry met twee goals nog een duit in het zakje: 5-1.