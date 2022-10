Scheidsrechter biedt excuses aan en neemt schuld op zich na woede-uitbarsting Rick Karsdorp

Samenvatting Imponeren­de Frenkie de Jong krijgt staande ovatie en heeft geruststel­len­de boodschap na wissel

Dat Frenkie de Jong gisteravond tijdens de zege van Barcelona op Villarreal (3-0) werd gewisseld, had te maken met vermoeidheid. De 25-jarige Nederlander leek tijdens de wedstrijd in Camp Nou zelf om een wissel te vragen en dus was er even vrees voor een blessure. Die blijkt ongegrond.

21 oktober