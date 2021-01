Scheidsrechter erkent fout en ‘VAR-obsessie’ na zware blessure Van Dijk

Pickford kwam wild uit en raakte Van Dijk hard. De verdediger van Liverpool scheurde daarbij een kruisband af en staat zes tot negen maanden buitenspel. De bal ging niet op de stip, omdat de VAR ontdekte dat Van Dijk in buitenspelpositie stond. Gek genoeg volgde er ook geen straf voor Pickford, die ondanks dat er sprake was van buitenspel wel een rode kaart had kunnen krijgen voor zijn actie.

Volledig scherm Scheidsrechter Michael Oliver. © BSR Agency Die rode kaart had de doelman ook moeten krijgen, vindt Oliver inmiddels. De scheidsrechter is van mening dat hij verkeerd zat met zijn beslissing en dat hij zich gek liet maken door het contact met de VAR. ,,Mijn eerste gedachte was dat het een penalty kon zijn, maar dat de VAR eerst moest kijken of het buitenspel was. Ik heb de beelden inmiddels enorm vaak teruggezien. Ik vind nog steeds dat Pickford zichzelf alleen breed maakt, maar dat deed hij natuurlijk op verkeerde wijze. Dat laat de blessure wel zien.”

,,Niemand dacht op dat moment aan de overtreding zelf, ik ook niet. Dat is fout geweest. We hadden voor buitenspel moeten fluiten, maar ook rood moeten trekken voor Pickford”, vervolgt Oliver in The Daily Mail. ,,Toch verrast het me nog steeds dat niemand met een rode kaart bezig was, ook niet op het veld. Geen enkele speler vroeg om een kaart.”

Oliver is van mening dat de VAR ervoor gezorgd heeft dat scheidsrechters anders zijn gaan fluiten. ,,We zijn nu veel te veel bezig met alles tot in detail te bekijken. We kijken niet meer naar het grote plaatje, want dan hadden we naar de overtreding gekeken en niet alleen naar het feit dat het geen penalty kon zijn. We hadden Jordan Pickford anders moeten straffen, zonder een penalty te geven. De VAR is een obsessie geworden. Toch blijf ik voorstander. Als we de VAR nu afschaffen en volgende week worden er wat fouten gemaakt, dan roepen alle mensen die nu de VAR weg willen hebben weer om een terugkeer van de VAR.”