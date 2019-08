Schöne debuteert met rake vrije trap bij Genoa

Het betekende de 4-1 in Stadio Luigi Ferraris in Genua, de nieuwe thuishaven van Schöne. De Deen merkte bij Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen dat hij opnieuw moest gaan knokken voor een basisplaats. Na zeven jaar trouwe dienst in Amsterdam besloot hij daarom een avontuur in de Serie A aan te gaan.