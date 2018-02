Schoppende scheids voor drie maanden geschorst

Infantino maakt zich zorgen over grote bedragen in voetbal

8:49 Gianni Infantino vindt dat zaakwaarnemers te veel geld verdienen aan transfers in het voetbal. ,,Ik maak me grote zorgen over de enorme bedragen die uit de voetbalindustrie vloeien'', zegt de baas van wereldbond FIFA tegen de BBC. ,,Het is een probleem dat we moeten aanpakken.''