Schotland in shock na explosie met benzinebom bij huis Celtic-baas

,,We kunnen bevestigen dat er aanzienlijke schade is toegebracht aan het huis en de voertuigen van Peter Lawwell, na een explosie en brand, waardoor de familie gedwongen was het pand te verlaten”, meldde Celtic op zijn website. ,,Het is duidelijk dat Peters familie extreem geschokt is door deze vreselijke gebeurtenissen, maar gelukkig zijn ze allemaal veilig.”