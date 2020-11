Schotten verpesten EK-droom Tadic en co na penalty's

Ryan Christie opende in de 52ste minuut de score in het stadion van Rode Ster Belgrado namens de Schotten. De ploeg van aanvoerder Tadic en ex-Ajacied Nemanja Gudelj kon daar weinig tegenover zetten in de rest van de negentig minuten. Het wanhopig aandringende Servië dwong in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een verlenging af dankzij een treffer van invaller Luka Jovic, die fraai raak kopte. In de verlenging werd niet gescoord.