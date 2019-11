Schreuder verspeelt in slotminuten twee punten, Leipzig naar koppositie

RB Leipzig wist al na 240 seconden voetballen in Paderborn vrijwel zeker dat het na vandaag op zijn minst gedeeld koploper zou zijn in de Bundesliga. Nog voordat de derde minuut verstreken was had Patrick Schick de Oost-Duitsers de voorsprong bezorgd. Op fenomenale wijze nam de van AS Roma gehuurde spits de bal achter het standbeen mee, om deze vervolgens vakkundig achter Leopold Zingerle te werken. Nog geen 83 tellen later moest die Duitse Torwart opnieuw vissen na een zondagsschot van Marcel Sabitzer. Toen topscorer Timo Werner de marge binnen het halfuur ook nog vergrootte naar drie was voor hekkensluiter Paderborn duidelijk dat de tiende nederlaag van het seizoen onafwendbaar was.



Toch gaven de promovendi de moed niet op en lieten ze Leipzig met twee goals in de tweede helft nog even zweten. Verder dan 2-3 kwamen ze echter niet meer. Zo wipt Leipzig voorlopig over Borussia Mönchengladbach heen, dat morgen pas in actie hoeft te komen. Bayern München kan met een goed resultaat tegen het Leverkusen van Peter Bosz later vanavond wel nog langszij komen bij de mannen van Julian Nagelsmann.