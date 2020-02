Scorende De Jong en met assists strooiende Messi leiden Barça langs Betis

Het was voor de 22-jarige middenvelder uit Arkel zijn tweede goal voor FC Barcelona, waar hij vanavond zijn 32ste wedstrijd voor speelt in alle competities. Zijn eerste doelpunt voor de Spaanse topclub maakte De Jong op 14 september in de 5-2 overwinning op Valencia. Bij Ajax kwam De Jong tot zes treffers in 89 wedstrijden in de hoofdmacht.



Barça was al in de zesde minuut op achterstand gekomen na een door Segio Canales benutte penalty. Die kreeg Real Betis na een handsbal van Clément Lenglet binnen de zestien. Na de gelijkmaker van Frenkie de Jong, zette Nabil Fekir Betis met een prima schuiver echter weer op voorsprong. Sergio Busquets maakte in blessuretijd van de eerste helft de gelijkmaker. Opnieuw gaf Messi de assist. En ook de 2-3 bereidde de Argentijn voor. Clément Lenglet, die zeven minuten na zijn goal zijn tweede gele kaart kreeg, kopte een door Messi genomen vrije trap prima binnen. Betis stond drie minuten langer met een man minder, want Nabil Fekir kreeg in korte tijd twee keer geel. De eerste na een overtreding en de tweede vanwege een wegwerpgebaar naar arbiter José Sánchez.



De ploeg van Quique Setién, die met Betis zijn oude ploeg trof, hield door de zege de achterstand op koploper Real Madrid op 3 punten.