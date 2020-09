Scorende Van de Beek kan blamage ManUnited bij debuut niet voorkomen

Het debuut van Donny van de Beek bij Manchester United in de Premier League is vanavond in het water gevallen. De van Ajax gekomen middenvelder viel na de rust in tegen Crystal Palace, scoorde ook, maar kon niet voorkomen dat de Red Devils een pijnlijke nederlaag leden. De club uit Londen won met 3-1 op Old Trafford.