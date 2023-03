Sébastien Haller na lange absentie nu ook terug in nationale ploeg Ivoorkust

Man die Brent­ford-spits op Instagram racistisch bejegende komt voetbalsta­di­on niet meer in

Een 24-jarige man die op sociale media Brentford-aanvaller Ivan Toney racistisch bejegende, is de komende drie jaar in geen enkel voetbalstadion in het Verenigd Koninkrijk meer welkom. Dat meldt de club uit Londen op de website. Het is de eerste keer dat op basis van een nieuwe wet een stadionverbod wordt uitgesproken vanwege online racisme.