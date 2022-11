Sébastien Haller opnieuw onder het mes vanwege teelbalkanker: ‘Mijn gevecht is nog niet voorbij’

Sébastien Haller van Borussia Dortmund wacht een nieuwe operatie vanwege een kwaadaardige tumor die is ontdekt in een teelbal. De voormalig Ajacied meldt zelf op Twitter dat hij ‘de nieuwe operatie moet ondergaan om een einde te maken aan deze tumor, die me weghoudt van het voetbalveld’

Bij Haller werd in juli een tumor in een teelbal geconstateerd. De Ivoriaanse international had toen net Ajax verruild voor Dortmund. Hij werd in juli geopereerd en heeft ook enkele maanden lang chemotherapie ondergaan.

,,Zoals vanaf het begin duidelijk was, zijn er na de chemotherapie verschillende mogelijkheden overwogen”, laat Haller weten. ,,Ik meld hierbij dat het gevecht voor mij nog niet voorbij is. Ik zal nog een operatie moeten ondergaan om de tumor die me van het veld houdt permanent te verwijderen.”

Zijn club zegt verder niets over het revalidatieproces van Haller. Dortmund wenst hem wel veel sterkte via Twitter. Sportdirecteur Sebastian Kehl van Borussia zei vorige week nog dat er nog geen duidelijk tijdplan was voor de comeback van Haller, die een deel van zijn revalidatie afwerkt bij Ajax.

