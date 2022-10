Sébastien Haller tijdens ceremonie voor Gouden Bal: ‘Belangrijk om te laten zien dat ik sterk ben’

Oud-spits Didier Drogba, de presentator van de uitreiking en eveneens actief voor Ivoorkust tijdens zijn carrière, zei over Haller: ,,Hij is een voorbeeld van moed en kracht. De voetbalwereld hoopt dat je snel terug bent op het veld.” Borussia Dortmund zei eerder deze maand al te verwachten dat Haller na de winterstop terugkeert bij de ploeg, ook omdat zijn chemotherapie binnenkort klaar is.

De 28-jarige Haller was vorige week tegenover UEFA.com ook al openhartig over zijn herstel. ,,Ik lig periodes van vijf dagen in het ziekenhuis. Daar lig ik dan constant aan een infuus. Terwijl de behandeling bezig is, mag ik mijn bed niet uit. Na die vijf dagen krijg ik twee weken rust om bij te komen van de chemotherapie. Zo’n fase van drie weken moet ik vier keer doormaken. Afhankelijk van de progressie van de kanker en of het zich verspreidt, moet ik wellicht een operatie ondergaan. Veel mensen vragen me wanneer ik terug zal zijn, maar dat is van zo veel zaken afhankelijk dat het moeilijk is daar een concreet antwoord op te geven.