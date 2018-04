Seedorf en Deportivo schieten weinig op met punt

Uitspraak UEFA in PSG-zaak begin juni

19:05 Een delegatie van Paris Saint-Germain verscheen vanmiddag in Nyon in het hoofdkantoor van de Europese voetbalbond UEFA. Daar werd gesproken over de naleving van Financial Fair Play (FPF). Volgens een woordvoerder van de UEFA staat een besluit over PSG gepland voor begin juni.