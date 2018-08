Seedorf laat sterren thuis: 'Goede voetballers spelen niet in China'

Voormalig aanvoerder Benjamin Moukandjo (Beijing Renhe) en Christian Bassogog (Henan Jianye) kregen geen uitnodiging voor de tweede kwalificatiewedstrijd van Kameroen voor de Afrika Cup, op 7 september tegen de Comoren. Beide spelers, met 29 en 22 jaar toch nog niet aan het afbouwen, waren sleutelspelers in het team dat begin vorig jaar de Afrika Cup won - Moukandjo mocht de beker als eerste omhoog houden, Bassogog werd gekozen tot speler van het toernooi.



,,Goede jonge spelers voetballen niet in China of elders in Azië", zei Seedorf over de thuisblijvers. ,,Ze moeten begrijpen dat als ze voor de meer lucratieve avonturen gaan, kansen bij de nationale ploeg uit zullen blijven." Saillant: Seedorf koos na zijn ontslag bij AC Milan in 2016 zelf voor het grote geld bij het Chinese FC Shenzhen.



,,De deur is voor niemand gesloten. We zijn op zoek naar gedisciplineerde en hardwerkende spelers. Als iemand in Azië of het Midden-Oosten van waarde kan zijn voor het team, roepen we die zeker op. Maar de beste spelers willen altijd voor de beste clubs in de beste competities spelen."



Ajax-doelman André Onana maakt wel deel uit van de selectie van Seedorf en assistent Patrick Kluivert. Onana wilde onder Seedorfs voorganger Hugo Broos niet meer uitkomen voor de Ontembare Leeuwen.



Kameroen startte de kwalificatiecyclus in oktober vorig jaar met een 1-0 zege op Marokko. Moukandjo en Bassogog maakten toen allebei de 90 minuten vol.